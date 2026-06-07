وصلت بعثة المنتخب الإيراني إلى مدينة تيخوانا في المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب معسكره ويستقر فيها خلال مشاركته في كأس العالم المقبلة 2026، بسبب الأزمة السياسية بين أمريكا وإيران.

وسيكون المنتخب الإيراني مطالب للسفر إلى أمريكا كل يوم مباراة والعودة إلى المكسيك في نفس اليوم، وهو ما يمثل عبئًا بدنيًا على المنتخب، حيث تخوض إيران جميع مبارياتها في المجموعة السابعة بمونديال 2026 في أمريكا.

كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لـ 15 عضواً من الجهاز الفني والإداري.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.