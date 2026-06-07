سكان أثينا يشعرون بزلزالين وقعا في وسط اليونان

أفاد معهد الجيوديناميكا في أثينا، اليوم الأحد، بوقوع زلزالين في وسط اليونان، كان مركزهما يقع بالقرب من جزيرة وابية في بحر إيجة.

وشعر سكان العاصمة، التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا باتجاه الجنوب، بالهزتين المتتاليتين بوضوح.

وبلغت قوة الزلزال الأول 8ر4 درجة، ووقع اليوم الأحد في الساعة 1258 ظهرا (0958 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة مانتودي الصغيرة، وكان مركزه على عمق نحو خمسة كيلومترات.

وبعد ذلك بوقت قصير، شهدت المنطقة نفسها وقوع زلزال ثان بقوة 2ر5 درجة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذلك تسبب في حدوث حالة من الذعر بين السكان.

ولم ترد في البداية أي تقارير بشأن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.