إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

ذكرت السلطات في أرمينيا أنه تم إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف العديد من مراكز الاقتراع إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد، من خلال أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أجنبية.

وأكدت وزارة الداخلية أن جميع التهديدات كانت كاذبة، حسب موقع أرمن برس اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة، "ربما يتم النظر إلى تلك التصرفات بوصفها محاولات للتأثير الهجين والضغط المعلوماتي النفسي، الذي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية الطبيعية وإشاعة القلق وعدم الثقة بين أفراد الشعب وإثقال كاهل مؤسسات الدولة".

وتسيطر أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل على الوضع.

وقالت الوزارة، في بيان، "نحث المواطنين على عدم الانخداع بالمعلومات المضللة وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون على الفور، إذا تلقوا تلك الرسائل".

وبدأت الانتخابات البرلمانية في أرمينيا والتي تجرى وسط توترات مع روسيا، باعتقال عدة أشخاص اليوم الأحد.

وفي مدينة جيومري، قامت الشرطة بتفنيش مكاتب حزب "أرمينيا القوية" المعارض الذي يتزعمه الملياردير الموالي لروسيا سامفيل كارابيتيان، حسب تقارير إعلامية.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 10 أشخاص للاشتباه في شرائهم للأصوات، حسب ما ذكرته الشرطة. وتم احتجاز 3 أعضاء من لجنة انتخابية محلية خلال الليل.

وفتحت مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش). وكان الإقبال على التصويت كبيرا، حسب مراسل من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) .

وقالت لجنة الانتخابات إن حوالي 15% من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 11 صباحا.

ويأمل رئيس الوزراء نيكول باشينيان في تأمين فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات وسط توترات مع روسيا.