إيطاليا تمدد العمل بخفض ضريبة الوقود حتى 3 يوليو للحد من تداعيات الحرب مع إيران

قررت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تمديد العمل بخفض ضريبة الوقود للمستهلكين، في الوقت الذي تسعى فيه ميلوني لتخفيف تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة والاقتصاد ككل.

وقالت وزارة المالية الإيطالية، إنه تم تمديد العمل بخفض رسوم الاستهلاك على الوقود اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 3 يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويقضي هذا المرسوم الأخير بخفض أسعار الديزل في محطات الوقود بمقدار 0.05 يورو "0.06 دولار" للتر، وهو ما يعادل نصف الخصم الذي كان معمولا به سابقا، مع الإبقاء على الخصم دون تغيير بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص.

وكانت ميلوني قد أقرت أولا تخفيضات ضريبية مؤقتة على الوقود بعد أن أدت الحرب مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، مما عطل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد.

ونبه صندوق النقد الدولي الحكومة الإيطالية بأن حزم الدعم المخصصة للطاقة ينبغي أن تستهدف الأسر الأقل دخلا على وجه التحديد، بدلا من توجيهها إلى المستهلكين بشكل عام.

وكانت إيطاليا، التي لا تزال قدرتها على المناورة ماليا محدودة بفعل تباطؤ النمو وارتفاع عبء الدين ، قد حثت الاتحاد الأوروبي على إتاحة مجال أوسع للدول الأعضاء لتنفيذ مبادراتها لدعم الطاقة.

واستجاب الاتحاد الأوروبي جزئيا لهذه المطالب الأسبوع الماضي، معلنا أنه سيتيح للدول الأعضاء هامشا يصل إلى 0.3% من الناتج الاقتصادي سنويا لتمويل تدابير متعلقة بالطاقة الخضراء، حتى إذا تجاوزت هذه التدابير القيود المنصوص عليها في الإطار المالي للاتحاد.