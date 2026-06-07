نائبان من حزب فاجنكنشت الألماني يسافران مرة أخرى إلى العاصمة الروسية

سافر عضوا البرلمان الأوروبي عن حزب "تحالف سار فاجنكنشت" الألماني، روت فيرمينيش وميشائيل فون دير شولنبورج، مرة أخرى إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأعلن النائبان في بيان مشترك أنه من المقرر عقد لقاءات مع ممثلين عن الرئاسة الروسية (الكرملين) ومجلس النواب الروسي (الدوما)، إضافة إلى شخصيات فاعلة في المجتمع المدني.

وجاء في البيان القول:" نريد من خلال رحلتنا هذه مواصلة قنوات الحوار التي بدأناها العام الماضي خلال زيارتنا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية"، وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة موجهة من معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وقال النائبان إن هدفهما هو البعث بإشارة لمناهضة حالة انعدام الحوار التي تهيمن على علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا، والتي يعتبرانها خطيرة للغاية. وأوضحا: "نرى أنه من الضروري بشكل عاجل إنشاء صيغ جديدة للحوار المدني مع روسيا بدلاً من الاعتماد على مزيد من التصعيد والحرب الاقتصادية التي تضر في المقام الأول بالاتحاد الأوروبي وألمانيا".

وكان النائبان سافرا بالفعل في مايو الماضي إلى العاصمة الروسية للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. وكما أكدت فيرمينيش في نوفمبر الماضي، ساعد في تنظيم الرحلة رجل أعمال موالٍ لروسيا، مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب دعايته للكرملين.

وفي الآونة الأخيرة، تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" عناوين الصحف أيضاً بسبب زيارات قام بها نواب من الحزب إلى روسيا، حيث شاركوا في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرج. كما سافر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر مؤخراً إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مغلق بينهما.