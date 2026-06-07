الداخلية تكشف ملابسات فيديو التهجم على شخص ومحاولة إشعال النيران به في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تهجم بعض أقاربه عليه داخل منزله، ومحاولة أحدهم إشعال النيران به باستخدام أسطوانة بوتاجاز بمحافظة قنا.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع الفيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه للتهجم من جانب بعض أقاربه داخل منزله، ومحاولة أحدهم إشعال النيران به باستخدام أسطوانة بوتاجاز.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما كشفت التحريات وقوع مشاجرة بتاريخ 6 يونيو الجاري بين طرف أول يضم مزارعًا وشقيقه، وطرف ثانٍ يضم شقيق الأول من الأب ونجله، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة قنا.

وتبادل الطرفان التعدي بالضرب بالأيدي دون وقوع إصابات، فيما أقدم أحد أفراد الطرف الثاني على إحضار أسطوانة بوتاجاز ومحاولة إشعال النيران بها، وذلك على خلفية خلافات تتعلق بالجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب تلك الخلافات، كما أرشد أحدهم عن أسطوانة البوتاجاز المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.