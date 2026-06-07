إيران: سنرد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، أن بلاده سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب رضائي: "سنرد ردا حاسما ومؤلما على عدوان الكيان الصهيوني على الضاحية. هذا الكلب المسعور يجب تأديبه وإيقافه عند حده. انظروا الليلة إلى سماء الأراضي المحتلة"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على ضاحية بيروت "بأوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "بناء على توجيهات بنيامين نتنياهو وكاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي الآن غارات على مقارّ تابعة لعناصر حزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بالهجوم على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل تنفيذه، مضيفة أن غرفة العمليات التي استهدفها الجيش في الضاحية كانت فارغة.

وذهب مسئولون إسرائيليون إلى نتيجة تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يثبت معادلة جديدة مع "حزب الله" اللبناني، معادلة جديدة تُحرق فيها جميع الأراضي اللبنانية بمجرد إطلاق رصاصة واحدة عليها.