زفيريف يتوج ببطولة رولان جاروس للتنس لأول مرة في تاريخه

توج النجم الألماني ألكسندر زفيريف بأول ألقابه في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، خلال مشواره مع اللعبة البيضاء، عقب حصوله على لقب منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

وفاز زفيريف، المصنف الثالث عالميا، على الإيطالي فلافيو كوبولي، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، في المباراة النهائية للمسابقة المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز زفيريف /29 عاما/ بنتيجة 6 / 1 و4 / 6 و6 / 4 و6 / 7 (5 / 7) و6 / 1 في مباراة ماراثونية أقيمت بينهما اليوم الأحد، ليحصل على لقب البطولة للمرة الأولى.

وأنهى زفيريف سوء الحظ الذي لازمه في المسابقات الأربع الكبرى، بعدما سبق له أن خسر في ثلاث نهائيات ببطولات جراند سلام وهي أمريكا المفتوحة (فلاشيج ميدوز) وفرنسا المفتوحة وأستراليا المفتوحة أعوام 2020 و2024 و2025 على الترتيب.

وكان زفيريف يخشى أن يصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 4 مباريات نهائية في جراند سلام دون إحراز أي لقب.

ويمثل هذا الفوز تتويجا لمسيرة حافلة لزفيريف وضعته بين نخبة نجوم التنس، فمنذ انطلاقته في جولة رابطة محترفي التنس عام 2016، فاز اللاعب الألماني بلقبين في نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، وسبعة ألقاب في بطولات الماسترز فئة 1000 نقطة، وميدالية ذهبية أولمبية في فردي الرجال. ومع ذلك، وحتى يوم الأحد، ظلّ الفوز بلقب كبير بعيد المنال.

وعانى اللاعب الألماني والمصنف الثالث عالميا من خيبات أمل متكررة في المواعيد الكبرى، حيث خسر أمام النمساوي دومينيك ثيم في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2020، ثم خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي (رولان جاروس) 2024، ثم خسر أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2025.

وبعد تلك الهزيمة أصبح زفيريف ثامن لاعب في العصر المفتوح (منذ 1968) يخسر أول ثلاث نهائيات له في البطولات الأربع الكبرى، لكنه لم يمر بهذه الخيبة في نهائي رولان جاروس 2026.

وعلى غرار ما فعله زفيريف، فقد حقق الأمريكي أندريه أجاسي، بطل ثماني بطولات كبرى، والكرواتي جوران إيفانسيفيتش، بطل ويمبلدون 2001، وثيم ، بطل أمريكا ا لمفتوحة 2020، أول ألقابهم الكبرى في النهائي الرابع لهم.

وأصبح زفيريف أول لاعب ألماني يفوز بالبكولة منذ هينر هينكل عام 1937، وهو ثالث ألماني فقط في العصر المفتوح يحقق لقبا كبيرا، والأول منذ بوريس بيكر في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996، فيما توج مايكل ستيتش بلقب ويمبلدون 1991.

كما بات اللاعب الألماني أول لاعب صاحب تصنيف كبير يحقق لقبا للمرة الأولى في البطولات الكبرى، منذ فوز يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا عام 2024.