متحدث الصحة: المشاريع الطبية المختلفة جزء من التغيير في المنظومة الصحية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المشروعات المختلفة التي تعمل عليها الوزارة تُعتبر جزءًا من التغيير الذي تشهده المنظومة الصحية.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات عبر زووم لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن هذه المشاريع تجاوزت المستشفيات إلى المشاريع الطبية العملاقة، والمدن الطبية، ومنها مدينة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وغيرها.

وتابع: «إحنا النهارده بنتكلم على معاهد متخصصة، وعلى أكثر من 4200 سرير، وسياحة علاجية، وعلى مراكز تدريبية وأماكن للتدريب، بنتكلم على بحث علمي».

ولفت إلى وجود 18 معهدًا متخصصًا لعلاج الأمراض، منها: «معهد أبحاث العلوم، ومعهد الجهاز الهضمي وغيرها»، والتي يُشارك بها كبرى مقدمي الخدمات الصحية عالميًا؛ تحقيقًا لجودة الخدمات الصحية والسياحة العلاجية وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر العالمية.

وواصل: «كل ده هي معاهد تميز متخصصة بنشترك فيها مع كبرى مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم».

كما تطرق إلى مشروع المعامل المركزية المتخصصة والمجهزة بأحدث الأجهزة بمدينة بدر، بهدف إنشاء كيان طبي مجمع يمكنه تقديم أعلى الخدمات المعملية والفحصية بمختلف المجالات.

اهتمام رئاسي بمقترح زيادة أجور عاملي هيئة الإسعاف

وفي سياق آخر، نوه «عبد الغفار»، إلى تقديم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مقترحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بهيئة الإسعاف.

وقال: «ده حاجة تانية تؤكد التغيير اللي بيحصل في الدولة المصرية بعد 30 يونيو، إحنا النهارده مش بنتكلم عن الحجر، إحنا بنتكلم عن الحجر والاستثمار في البشر».

وأكد أهمية الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن هيئة الإسعاف تُعد خط الدفاع الأول أمام الحوادث والطوارئ، موضحًا تعدد أسباب الحاجة لإعادة النظر في دخولهم.

واختتم: «هيئة الإسعاف المصرية واحدة من هيئات الإسعاف المتميزة على مستوى العالم، وبالتالي كان هذا التقدير والإحساس العالي من الرئيس لما تقدم به الدكتور خالد عبدالغفار لتحسين أحوال المسعفين والعاملين في هيئة الإسعاف».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة بالقطاع الصحي.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة وغيرها.