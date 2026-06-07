إسرائيل تعطل الدراسة وتوقف الامتحانات غدا على وقع التصعيد مع إيران

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، إلغاء الدراسة غدًا في جميع أنحاء إسرائيل على وقع التصعيد مع إيران.

وكتب الوزير عبر حسابه على منصة إكس: «لا دروس غدًا ولا امتحانات توجيهية.. في جميع أنحاء إسرائيل، المدارس مغلقة وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه جرى تفعيل حالة التأهب في عدة مناطق بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

ودعا في بيان، الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وقال إن سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها حيثما لزم الأمر للقضاء على التهديد، وفق تعبيره.

وأشار في بيان ثانٍ، إلى أن صواريخ إضافية أُطلقت باتجاه إسرائيل، وقال: «يُرجى منكم الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والتعليمات المُعمّمة عليكم».

وكانت إيران أعلنت أنها ستشن هجمات قوية حال شن إسرائيل هجمات على بيروت وهو ما جرى في الساعات الماضية.