منتخب إيطاليا يفوز على اليونان وديًا

حقق منتخب إيطاليا فوزًا معنويًا على نظيره اليوناني، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، بقيادة مدربه المؤقت سيلفيو بالديني، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي، رغم غياب «الآزوري» عن المشاركة في كأس العالم 2026.

وسجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم إنتر ميلان بيو إسبوزيتو في الدقيقة 18، ليمنح المنتخب الإيطالي أفضلية مبكرة، نجح في الحفاظ عليها حتى نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة تعرض المنتخب الإيطالي لحالة طرد، بعد حصول لوكا ريجياني على البطاقة الحمراء في الدقيقة 68، ليُكمل «الآزوري» المواجهة بعشرة لاعبين، قبل أن ينجح في الصمود والحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتندرج هذه المواجهة ضمن خطة الجهاز الفني لاختبار عدد من العناصر الشابة والجديدة، في إطار مشروع إعادة بناء المنتخب وصياغة ملامح جيل جديد قادر على استعادة بريق الكرة الإيطالية مستقبلًا.

ويواصل بالديني خلال هذه المرحلة تقييم الخيارات المتاحة، ووضع أسس فريق تنافسي، تمهيدًا لتسليم المهمة للجهاز الفني المقبل، مع التركيز على تحسين الصورة العامة بعد الإخفاق في بلوغ المونديال.