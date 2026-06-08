وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية بعد هجمات إيران على إسرائيل

جرت محادثة هاتفية بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ونظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقالت وكالة إيسنا الإيرانية: «بعد مشاورات مكثفة، ناقش عراقجي وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، بالإضافة إلى رد إيران على هجمات الكيان الصهيوني على لبنان والانتهاكات المتكررة لبنود وقف إطلاق النار على جميع الجبهات».

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت عشرة صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض حتى الآن جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال اليوم الأحد، إن على جيش الاحتلال وقف هجماته على لبنان.

وذكرت القيادة العسكرية المشتركة العليا للحرس الثوري، أن الاحتلال سيواجه ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما إذا ما وسع نطاق هجماته أو رد على تحركات إيران.