زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض حتى الآن جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه رصد صواريخ إضافية أُطلقت باتجاه إسرائيل، مدعيًّا أن نظام الدفاع الجوي يرصد التهديدات ويعترضها باستمرار.

وسبق أن قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، إن على جيش الاحتلال وقف هجماته على لبنان.

جاء ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده هجوما من إيران.

وذكرت القيادة العسكرية المشتركة العليا للحرس الثوري، أن الاحتلال سيواجه ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما إذا ما وسع نطاق هجماته أو رد على تحركات إيران.

وقالت: "كنا قد حذرنا سابقا من أنه إذا تفاقمت الجرائم في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة".