المغرب يتعادل مع النرويج في البروفة الأخيرة قبل كأس العالم

تعادل المنتخب المغربي أمام نظيره النرويجي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب سبورتس إليستريتد في ولاية نيو جيرسي، ضمن البروفة الأخيرة قبل كأس العالم 2026.

تقدم المنتخب المغربي عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 8، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وتعادل منتخب النرويج عن طريق مارتين أوديجارد، في الدقيقة 75 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى حولها بتصويبة مباشرة نحو الشباك.

وألغى الحكم هدفًا للمنتخب النرويجي في الدقيقة 17 من عمر المباراة، سجله اللاعب ألكسندر سورلوث

وشهدت المباراة مشاركة يوسف بلعمري، لاعب النادي الأهلي، مع منتخب بلاده المغرب أمام النرويج، ضمن الاستعدادت الودية للمنتخبين، قبيل المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ودخل يوسف بلعمري بديلًا في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بدلًا من نصير مزراوي الذي تعرض للإصابة، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وكان المنتخب المغربي حقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام مدغشقر برباعية يوم الثلاثاء الماضي، قبل السفر إلى أمريكا، فيما فازت النرويج على السويد بنتيجة 3-1.

ويخوض منتخب المغرب منافسات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.