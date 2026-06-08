الحرس الثوري الإيراني بعد قصف إسرائيل: سنوسع نطاق الهجمات إذا تكررت الاعتداءات

قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجومه الأخير على إسرائيل كان تحذيرًّا.

وأضاف في بيان، أن الرد سيكون أوسع نطاقًا في حال تكررت الاعتداءات وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وف وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أن قبول وقف إطلاق النار كان مشروطا بهدنة على جميع الجبهات إلا أن أمريكا وإسرائيل لم تلتزما بتعهداتهما.

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت 10 صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

وقال الجيش في بيان، إنه رصد صواريخ إضافية أُطلقت باتجاه إسرائيل، مدعيًّا أن نظام الدفاع الجوي يرصد التهديدات ويعترضها باستمرار.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال اليوم الأحد، إن على جيش الاحتلال وقف هجماته على لبنان.

وذكرت القيادة العسكرية المشتركة العليا للحرس الثوري، أن الاحتلال سيواجه ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما إذا ما وسع نطاق هجماته أو رد على تحركات إيران.