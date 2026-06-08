ترامب: سأطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران حتى لا ينفجر الوضع

ترامب: إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر مثلما كان في السنوات الـ3000 الماضية



نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الآن ويطلب منه عدم الرد على إيران بعد أن شنت الأخيرة هجومًا على إيران.

وأضاف ترامب في تصريحات لأكسيوس، أن الضربات الإيرانية لم تؤد إلى إصابات، معبرًا عن أمله في ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وأشار إلى أنه إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر مثلما كان في السنوات 47 الماضية، أو حتى في السنوات 3000 الماضية.

وتابع: «نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن»

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت عشرة صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجومه الأخير على إسرائيل كان تحذيرًّا. وأضاف في بيان، أن الرد سيكون أوسع نطاقًا في حال تكررت الاعتداءات وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وف وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أن قبول وقف إطلاق النار كان مشروطا بهدنة على جميع الجبهات إلا أن أمريكا وإسرائيل لم تلتزما بتعهداتهما.