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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ملابسات واقعة حرق شخص للعلم، حيث تبين أنه يعاني اضطرابات نفسية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بحرق العلم.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بمدينة منوف بمحافظة المنوفية.

كما كشفت التحريات أنه يعاني اضطرابات نفسية، وقدمت أسرته ما يفيد سبق إيداعه بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.