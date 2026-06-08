العراق يغلق مجاله الجوي مؤقتا بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل

أفادت هيئة الطيران المدني العراقية، الأحد بإغلاق المجال الجوي في البلاد مؤقتا وتعليق الملاحة الجوية لأسباب تتعلق بسلامة الحركة الجوية،

جاء ذلك عقب إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل مساء اليوم الأحد.

وبحسب وكالة رويترز، أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية أن المجال الجوي العراقي سيظل مغلقا 72 ساعة.

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت عشرة صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجومه الأخير على إسرائيل كان تحذيرًّا. وأضاف في بيان، أن الرد سيكون أوسع نطاقًا في حال تكررت الاعتداءات وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وف وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أن قبول وقف إطلاق النار كان مشروطا بهدنة على جميع الجبهات إلا أن أمريكا وإسرائيل لم تلتزما بتعهداتهما.