إيران: لا يحق لواشنطن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها

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قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إنه لا يمكن للولايات المتحدة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار حلفائها الإقليميين من أضرار الحرب.

وأكد غريب آبادي في منشور على منصة "إكس" أن "الأصول الإيرانية ليست غنائم حرب لواشنطن، ولا صندوقا لدفع تعويضات لحلفائها" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن: "أي مصادرة أو نقل أو تخصيص للممتلكات الإيرانية دون موافقة الحكومة الإيرانية يُعد عملا جديدا غير مشروع وفق القانون الدولي."

ولفت غريب آبادي إلى أن إيران تطالب الولايات المتحدة بـ "تعويض كامل" عن أضرار الحرب.

واعتبر أن الحكومات الإقليمية التي أتاحت أراضيها ومنشآتها لاستخدامها في الهجوم الأمريكي على إيران لا يحق لها المطالبة بتعويضات.