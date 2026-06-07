قال الإعلامي تامر أمين، إن مباراة منتخب مصر لكرة القدم، ونظيره البرازيلي التي أقيمت بعد منتصف ليل أمس، كانت بمثابة “المراجعة النهائية” قبل الدخول في فعاليات كأس العالم 2026.

وأضاف "أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأحد، أنه سبق وأكد أن نتيجة المباراة ليست الأهم، لا سيما أنها تعد "بروفة" أو امتحان تجريبي لقياس مستوى المنتخب، متابعًا أن مواجهة البرازيل كانت بمثابة "ترمومتر" حقيقي لمنتخب مصر أمام ما وصفه بـ"ليفل الوحش" منتخب البرازيل.

ولفت إلى أنه بحكم معرفته بطريقة تفكير المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، فمن الطبيعي أنه لم يُظهر كل ما لديه خلال المباراة، موضحًا أن "حسام" يعلم جيدًا أن المنتخبات الأخرى تتابع المنتخب المصري؛ لذا من الطبيعي ألا يكشف كل أسراره أو تكتيكاته قبل مباريات كأس العالم، مؤكدًا أنه لا يزال يُخفي بعض الأوراق.

ورأى أن تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، لم يكن مفاجأة بالنسبة له، موضحًا أن مستواه المميز أمر مفروغ منه، وأنه يتوقع منه المزيد خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "خرجنا من المباراة زعلانين من الخسارة، ودي في حد ذاتها حاجة إيجابية، لأنك لما تخسر من البرازيل 2-1 مع فارق المستويات تبقى نتيجة معقولة، لكن زعل الجماهير معناه إن سقف التوقعات بقى أعلى، وحسام حسن نجح في رفع طموحات المصريين تجاه المنتخب".

وأكد أن "حسام"، لا يحب الخسارة، بجانب أن المنتخب قدم مباراة جيدة رغم أن الأداء ما زال بإمكانه أن يكون أفضل، مضيفًا أن أي شخص عاقل بطبيعته لا يحب الخسارة.

وأردف أن الإيجابية الأهم التي خرج بها المنتخب الوطني من المباراة هي تخطي حاجز نفسي مهم، وهو أنه لم يعد يهاب الكبار، مشددًا على أن هذه النقطة يجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد خسر أمام نظيره البرازيل بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب هانتينجتون بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في البروفة الأخيرة قبل كأس العالم 2026.