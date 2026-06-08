قطر تنفي إغلاق مجالها الجوي أو تعليق الرحلات الجوية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية.

وقالت الهيئة في بيان، إن مضمون الإشعار الملاحي (NOTAM) المعمول به يهدف إلى تحديد مسارات جوية بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، في ظل الأوضاع الراهنة، ووفقا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة، وفق وكالة قنا.

وأهابت الهيئة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة.

جاء ذلك في وقت شنت فيه إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت عشرة صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجومه الأخير على إسرائيل كان تحذيرًّا. وأضاف في بيان، أن الرد سيكون أوسع نطاقًا في حال تكررت الاعتداءات وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وف وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أن قبول وقف إطلاق النار كان مشروطا بهدنة على جميع الجبهات إلا أن أمريكا وإسرائيل لم تلتزما بتعهداتهما.