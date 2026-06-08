سوريا تعلن إغلاقا جزئيا ومؤقتا لمجالها الجوي بعد هجوم إيران على إسرائيل

أعلنت سوريا، إغلاق جزئي ومؤقت لمجالها الجوي في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، في بيان: «إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين».

وأضافت أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.



وسبق أن أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي مؤقتا وتعليق الملاحة الجوية لأسباب تتعلق بسلامة الحركة الجوية، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني العراقية.

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت 10 صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجومه الأخير على إسرائيل كان تحذيرًّا. وأضاف في بيان، أن الرد سيكون أوسع نطاقًا في حال تكررت الاعتداءات وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وف وفق وكالة رويترز.

وأشار إلى أن قبول وقف إطلاق النار كان مشروطا بهدنة على جميع الجبهات إلا أن أمريكا وإسرائيل لم تلتزما بتعهداتهما.