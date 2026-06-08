رئيس شعبة البيض: تجاوزنا الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بأكثر من 30%

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن استقرار مدخلات الدواجن، واطلاعهم على اعداد الأفواج التي ستُضاف للإنتاج، يُمكنهم من توقع أسعار البيض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد: «إحنا لما بنقول خبر بيبقى مصادرنا دائمًا أرقام وإن إحنا شايفين المدخلات بتاعت الدواجن مستقرة وأعداد الأفواج اللي داخلة جديد اللي هتخش تنتج شايفينها بأرقامها فبيبقى عندنا توقع دائمًا الدنيا هتعمل إي».

وأوضح أن البيض يُعتبر سلعة مرنة صعودًا وهبوطًا وفي الإنتاج، مضيفًا أن توقعاتهم بشأن حجم الإنتاج والأسعار دائمًا صحيحة.

ولفت إلى اهمية مراعاة مصالح المستهلكين والمنتجين، موضحًا أن قيمة كرتونة البيض في المزرعة والبالغة 65 جنيهًا على الأكثر تُسبب خسائر للمنتجين، معلقًا: «لازم زي ما بنراعي المستهلك نراعي المنتج برضو».

وأشار إلى الجهود المبذولة لجذب استثمارات للقطاع الداجني وبيض المائدة، والتي أدت لزيادة الإنتاج، وانخفاض الأسعار، بما تسبب في خسائر للمنتجين الذين يبيعون بأقل من سعر التكلفة.

وأرجع أسباب ارتفاع أسعار البيض سابقًا إلى الخسائر التي تعرض لها المنتجون لها، والتي دفعتهم لخارج دائرة الإنتاج، مضيفًا: «محدش يقدر يغلي كلمة غلى دي كلمة غير دقيقة نوعًا ما.. هو لو يقدر يغلي مهو يغلي دلوقت وميخسرش».

وتابع أن سياسات العرض والطلب هي المُحددة لأسعار بيض المائدة، قائلًا إنهم تجاوزوا الاكتفاء الذاتي بأكثر من 30%، معلقًا: «إحنا عدينا الاكتفاء الذاتي بحوالي 30% 40%».

ونوّه إلى دارستهم حاليًا لتصدير الفائض من بيض المائدة، بهدف المحافظة على الإنتاج وتوفير هامش ربح ملائم للمنتجين، بالإضافة إلى المشاركة في الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وأكمل: «مصلحة المستهلك دائمًا مع وفرة الإنتاج إحنا عاوزين نفضل محافظين على الإنتاج وعاوزين نفضل محافظين على هامش ربح للمنتج ونصدر ونقدر نشارك في الاقتصاد الوطني لتوفير عملة صعبة للبلد».

وزير الزراعة يبحث آليات فتح أسواق لتصدير بيض المائدة

وفي سياق آخر، تطرق نبيل إلى اجتماعهم مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف البحث عن آليات لفتح أسواق جديدة عالميًا، وإدخال بيض المائدة في الصناعات لإكسابه قدرات تخزينية.

واردف أنهم درسوا تحويل بيض المائدة، لبيض سائل مبستر، أو في صورة باودر، لاستخدامه بمختلف الصناعات، وزيادة مدة صلاحيته وتخزينه.

وعلى صعيد آخر، علق نبيل على تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بشأن خفض أسعار كرتونية البيض بالمنافذ المختلفة، قائلًا: «وزير التموين بيبقى برضو مرتبط بأسعار البيض في السوق الداخلي».

وأضاف أن بيعها بـ85 جنيهًا في المنافذ المختلفة منطقي، قائلًا: «المنطق إن وزير التموين ينزله بالأسعار اللي تتماشى مع سعر السوق».

وتابع: «هي موجودة كدا في الأسواق وفي عروض كتيرة دلوقت موجودة في أماكن البيض المتخصصة مش بنتكلم على السوبر ماركت المغلف الـ3 أطباق بـ200 جنيه».

السعر العادل لكرتونة البيض بالمزرعة يتجاوز 115 جنيهًا

وذكر أن تحقيق منتجي بيض المائدة لمكاسب يتطلب خروجها من المزرعة بأكثر من 115 جنيهًا، مقابل الـ65 التي يُباع بها حاليًا، مضيفًا أن هذه الخسائر أدت للاستجابة السريعة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معلقًا: «هو عينه على المنتج وشايف الخسائر اللي هو بيتكبدها».

واختتم قائلًا: «إحنا بنحاول نطمئن المنتجين وبنحاول نسعى ونعمل مجهود رهيب جدًا الفترة اللي جاية دي علشان نقدر نخرج المخزون اللي متخزن جوه السوق نقدر نطلعه برا ومنكبدش المنتجين خسائر علشان نفضل محافظين على الإنتاج».





واجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من ممثلي كبرى شركات بسترة وتجفيف البيض العاملة في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الثروة الداجنة كأحد أهم ركائز الأمن الغذائي القومي، وعقد آليات مستدامة لحماية الإنتاج المحلي.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع بيض المائدة، وتخوفات المنتجين بشأن تدني الأسعار في الأسواق، بهدف صياغة حلول جذرية وعاجلة، تضمن الحفاظ على المنتجين واستقرار الأسعار حول تكلفتها العادلة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.