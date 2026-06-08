أحمد سعد ينفي انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة: مشاكل عادية وبتحصل في كل بيت

قال المطرب أحمد سعد، إن مفهوم الفن اختلف في العصر الحالي بفعل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن الجمهور أصبح يتدخل اليوم في كل تفاصيل حياة المطرب ومظهره ولم يعد الفنان مجرد أغنية.

وأشار خلال برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الفنان عمرو دياب أكثر من يقوم بتغيير "اللوكات" في العالم، مشيرا إلى تعرضه للانتقادات لكنه "لن يتأثر" وكل المطربين يسيرون على نهجه وطريقته.

وكشف عن حقيقة انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، بعدما أثار الجدل بمنشور عن تغيير إدارة أعماله وانفصاله عنها فنيًا، مشيرا إلى أنها لا تزال زوجته حتى الآن.

وأضاف أن زوجته "إنسانة محترمة ولذيذة أم مثالية وشخصية جميلة"، موضحا أن الخلافات التي حدثت "أمور طبيعية تقع في كل بيت"، قائلا: "ستظل أم أولادي، المشاكل عادية، وهي زوجتي حتى الآن، وهي اللي نزلت البوست علشان عصبية أوي".