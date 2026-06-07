ترامب لـ إيران بعد هجومها على إسرائيل: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التصعيد الراهن في أعقاب إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل.

وقال ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز: «ما أقترحه على إيران، لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي.. عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا».

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه كان من القريب التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب.

وشنت إيران سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل، فيما قالت هيئة البث إن طهران أطلقت 10 صواريخ بالستية.

وسبق أن زعم جيش الاحتلال، أن سلاح الجو اعترض حتى الآن جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه رصد صواريخ إضافية أُطلقت باتجاه إسرائيل، مدعيًّا أن نظام الدفاع الجوي يرصد التهديدات ويعترضها باستمرار.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال اليوم الأحد، إن على جيش الاحتلال وقف هجماته على لبنان.

وذكرت القيادة العسكرية المشتركة العليا للحرس الثوري، أن الاحتلال سيواجه ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما إذا ما وسع نطاق هجماته أو رد على تحركات إيران.