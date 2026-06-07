اليابان تعرض لأول مرة نظام المقذوفات الانزلاقية فائقة السرعة خلال تدريب عسكري بالذخيرة الحية

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أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تدريبا واسع النطاق بالذخيرة الحية في منطقة إيست فوجي للمناورات بمحافظة شيزوكا اليوم الأحد، حيث عرضت منصة إطلاق المقذوفات الانزلاقية فائقة السرعة للجمهور لأول مرة.

وتم نشر نظام الصواريخ من طراز "تايب-25" في معسكر فوجي التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في المحافظة الواقعة بوسط اليابان في مارس، بحسب وكالة "جيجي برس".

وشارك في التدريب نحو 50 دبابة، وتم استخدام 5ر69 طنا من الذخيرة. كما نسقت وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية، بما في ذلك وحدة مراقبة تستخدم الطائرات المسيّرة، لتنفيذ العمليات.

وفي الوقت ذاته، أُلغي تدريب إطلاق النار باستخدام دبابة "تايب-10" المتطورة، في أعقاب حادث انفجار قذيفة مميت وقع في منطقة تدريب هيجوداي بمحافظة أويتا جنوب غرب البلاد في أبريل.

كما نُفذ تدريب يحاكي هجمات الطائرات المسيرة، وهي هجمات حدثت في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث أسقطت قوات الدفاع الذاتي طائرات مسيّرة باستخدام البنادق.