اتفاق تكتل أوبك بلس على زيادة رمزية أخرى في حصص الإنتاج لشهر يوليو

اتفق عدد من أعضاء تكتل أوبك بلس الرئيسيين على زيادة رمزية جديدة ومحدودة في حصصهم لإنتاج النفط لشهر يوليو، رغم أن توقف الصادرات من منطقة الخليج يمنع معظمهم من تنفيذ هذه الزيادة فعليا.

وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان صدر اليوم الأحد عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو، أن 7 دول تتصدرها السعودية وروسيا ستقوم برفع حصة إنتاجها الجماعي بمقدار 188 ألف برميل يوميا الشهر المقبل، مواصلة بذلك عملية – على الورق فقط – لإعادة بدء الإنتاج الذي تم تعليقه قبل عدة سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير بسبب حرب إيران وإجبار الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط على خفض الإنتاج، يبقى قرار أوبك بلس في الوقت الراهن ذا طابع نظري وغير عملي.

وقد يصبح هذا القرار ذا أهمية مجددا عند إعادة فتح الممر المائي، مع تسابق المشترين للحصول على براميل النفط لإعادة ملء مخزونات النفط العالمية المستنفدة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية حليمه كروفت، رئيسة استراتيجية أسواق السلع في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس": "في هذه المرحلة نحن نتحدث أساسا عن سيناريوهات مستقبلية افتراضية، مع بقاء الجزء الأكبر من البراميل عالقا في مكانه."