بلدية رميش اللبنانية: لا نستطيع الوصول للأراضي الزراعية منذ 3 سنوات بسبب الهجمات الإسرائيلية

قال حنا العميل رئيس بلدية رميش اللبنانية، إن البلدية منطقة زراعية بامتياز، وتعيش على زراعة التبغ والزيتون والخضراوات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية: "نحن حاليًا نعيش ضمن المناطق السكنية فقط، أما خارج المناطق السكنية فلا نستطيع الوصول إليها، ومنذ 3 سنوات، وليس فقط منذ اندلاع هذه الحرب، وتحديدًا منذ الثامن من أكتوبر 2023، لم يعد بإمكاننا الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق السكني، والتي تقع بمعظمها على الحدود".

وتابع: "لذلك لا نستطيع استثمار هذه الأراضي، مع أن الزراعة تُشكّل عصب الاقتصاد في منطقتنا، لقد مرّت علينا 3 مواسم لقطاف الزيتون من دون أن نتمكن من جني المحصول، وقد يأتي الموسم الرابع أيضًا من دون أن نستطيع قطافه".

وواصل: "السكان يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، لذلك نشهد حالة بطالة كبيرة جدًا، وحالة عوز متفاقمة، فمنذ 3 سنوات لا توجد أعمال أو فرص عمل تُذكر، وقد تجمّد الاقتصاد، وتوقفت الدورة الاقتصادية، كما توقفت معظم المحال التجارية والحرف والمهن المختلفة، لذلك، نحن نعيش اليوم في حالة إنسانية صعبة جدًا".