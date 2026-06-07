مدير معهد فلسطين للأمن: إسرائيل تستخدم كل أنواع الصواريخ المحرمة دوليا وتنتهك سيادة لبنان

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن إسرائيل، تستخدم دائما مختلف أنواع الذخائر والصواريخ في عملياتها العسكرية، وهي متهمة باستخدام أنواع متعددة من الأسلحة، من بينها الذخائر الفراغية، كما تُوجَّه إليها اتهامات باستخدام الفسفور الأبيض في بعض العمليات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن القضية ليست فقط في نوع الصاروخ أو السلاح المستخدم، بل في طبيعة السلوك الإسرائيلي نفسه، فإسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية، وهذا بحد ذاته جوهر المشكلة.

وأوضح أنه في الوقت الراهن، هناك عملية تفاوض مع الحكومة اللبنانية، لكن إسرائيل، من وجهة نظره، تسعى إلى إضعاف هذه الحكومة وفرض ما يمكن تسميته بـ"السلام تحت الضغط"، وهي توجه رسائل إلى مختلف الأطراف بأن سياسة الردع التي تتبناها ما زالت مستمرة.

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أهدافها المعلنة، ومنها إنشاء منطقة خالية من التهديدات على امتداد المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وشمال فلسطين، ولذلك فإنها مستمرة في هذا النهج، انطلاقًا من اعتقادها بأنها تعمل على حماية شمال إسرائيل.