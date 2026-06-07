أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة لمتابعة سير الأعمال والتأكيد على مدى جاهزيتها بمختلف التخصصات.

كما تفقد الرئيس السيسي مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، والتقى طلبة الأكاديمية لمتابعة سير المنظومة والبرامج التعليمية.

وأجرى الرئيس حوارًا مع الطلبة، وسأل عما إذا كانوا يتدربون على الرماية قبل الالتحاق بالأكاديمية، وأكد أحدهم أنه كان يتدرب بالفعل بنادي الرماية، وأن بعض الطلبة كان يمارسها بنادي اتحاد الشرطة، لكن أغلبهم بدأوا في الأكاديمية.

وسأل الرئيس طالبًا عن المدة التي مضت على التحاقه بالأكاديمية فأجاب بأنه انضم منذ سنة، فقال له الرئيس: «أنت مش ملاحظ.. زي ما أنا شايف كده.. هل سنة مش كفاية إنها تخليك بدنيًّا أقوى من كده».

فرد الطالب بأنه يمارس مزيدًا من التمارين ويجتهد في هذا الجانب، فكرر الرئيس سؤاله، فأجاب الطالب: "لا سيادتك"، وشدد الرئيس على ضرورة الاستفادة من كل برامج الأكاديمية وأهدافها في بناء الخريج.

وسأل الرئيس الطلبة: "حد عاوز يقولي حاجة"، فردّ أحدهم: "همّ سيادتك ميعرفوش بالزيارة يا فندم"، فقعب الرئيس: "أنا عارف.. كل سنة وأنتم طيبين".