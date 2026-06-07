اتحاد الكرة يعلن حكام مواجهتي نهائي كأس الرابطة وتحديد المركز الثالث

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات ختام بطولة كأس الرابطة المصرية، وفي مقدمتها المباراة النهائية التي تجمع بين المصري البورسعيدي وإنبي مساء الإثنين على ملعب السويس الجديد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة النهائي إلى الحكم محمد الغازي، على أن يعاونه يوسف البساطي ومحمد عاطف الزناري، بينما يتولى محمود رشدي مهام الحكم الرابع. وفي غرفة تقنية الفيديو، تم اختيار طارق مجدي حكماً للفار، بمساعدة محمد أحمد الشناوي.

وفي إطار منافسات اليوم الختامي للبطولة، يلتقي وادي دجلة مع زد في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستقام قبل النهائي بساعات.

ويقود هذه المواجهة الحكم محمد العتباني، ويعاونه رجب محمد وحسن رمضان، فيما سيكون أحمد ناجي حكماً رابعاً، بينما يضم طاقم تقنية الفيديو خالد الغندور ومحمد عزازي.

وتتطلع جماهير المصري وإنبي إلى مواجهة قوية لحسم لقب كأس الرابطة، في وقت أنهت فيه لجنة الحكام كافة الترتيبات الخاصة بإدارة المباراتين المرتقبتين.