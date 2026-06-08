المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: الاستثمارات الأجنبية شهادة ثقة لسير الدولة على الطريق الصحيح

قال الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاثنين، تشمل افتتاحات وتفقد عدد من المصانع في قطاع الصناعة، يتصدرها مصنع مهم للسيارات في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السيارات في مصر.

وأضاف "يونس"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة منحت حوافز عديدة ووضعت استراتيجية لتوطين هذه الصناعة المهمة وجذب الشركات الكبرى، لافتًا إلى تحقيق خطوات متقدمة على أرض الواقع من خلال أكثر من شركة.

وأوضح أن غدًا سيشهد احتفالية لافتتاح خط إنتاج جديد بإحدى شركات السيارات، يتبعها خلال أيام توقيع مع شركة مصرية لاستقدام شركة صينية كبرى لتصنيع أحد "براندات" السيارات المهمة لتوفيره محليًا ولغرض التصدير.

وأشار إلى أن الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء، وأحد المسئولين الكبار بشركة المياه الغازية الأمريكية، خلال الجولة التفقدية اليوم الأحد، بالإسكندرية، أكد تمتع مصر باستقرار كبير وسط منطقة تعاني من الأزمات، معربًا عن عزمه دعوة كل المستثمرين الأمريكيين لضخ رؤوس أموالهم إلى جانب التوسع في استثمارات شركته.

ونوه إلى أن رغبة الشركات الأمريكية والتركية والصينية في التوسع بالسوق المصري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شهادة ثقة" بأن الدولة "تسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "ليس صحيحًا ما يحاول البعض إشاعته من أن الاقتصاد في وضع مزرٍ، الحمد لله وجود هذه الشركات في مصر وتوسعها وضخها استثمارات جديدة يعتبر شهادة ثقة منهم أننا على الطريق الصحيح، نعم نعاني من أزمات وتحديات زي ما غيرنا بيعاني من أزمات وتحديات، ولكن عندنا فرص شغالين عليها، وعندنا مسار وخطة إصلاح بدأنا ننفذها وماشيين فيها، وهذا الذي شجع هذه الشركات على ضخ استثماراتهم في مصر".

وشدد على أن رضا المستثمر المصري وحل مشكلاته وتوفير التيسيرات له هو ما يبعث برسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي، ليكون "خير سفير للاستثمار" يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والصناعية الكبرى، وتفقد مشروع تطوير شرق الإسكندرية، وافتتاح المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، إلى جانب تفقد مصانع منطقة برج العرب وافتتاح خطوط إنتاج جديدة لشركات عالمية.