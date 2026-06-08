قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن أبرز ما وُرد في طلبات الإحاطة بمجلس النواب بشأن تعطل صرف المعاشات كان بالنسبة له صادمًا، مؤكدًا أن الهيئة ترحب بكل طلبات الإحاطة وتتعامل معها بشفافية كاملة لتوضيح الحقائق.

وأوضح "عوض" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن ما وُرد بشأن إنفاق 1.3 مليار جنيه على النظام الجديد لصرف المعاشات ووصفه بـ“سيستم فاشل” لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن إجمالي ما أُنفق على قطاع نظم المعلومات خلال الفترة من العام المالي 2020/2021 وحتى 2025/2026 في حدود 2 مليار جنيه خلال 6 سنوات، شملت التطوير والتحديث.

ولفت إلى أن هذه المبالغ تضمنت نحو 1.5 مليار جنيه تم إنفاقها على النظام القديم من خلال أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، إلى جانب نحو 300 مليون جنيه لأنظمة مساندة سواء للنظام القديم أو الجديد، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء النظام الجديد التي بلغت حوالي 240 مليون جنيه فقط.

وأشار إلى أن الهدف من طلبات الإحاطة في البرلمان هو مناقشة القضايا العامة وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع جميع الاستفسارات بالأرقام والبيانات الرسمية بشفافية، مردفًا أنه قد يكون هناك بعض أوجه القصور في التواصل إعلاميًا لتوضيح الأمور ولكن سيتم ملاحظة ذلك.