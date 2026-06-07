 هيئة البث الإسرائيلية: وفد من كبار المستشارين القانونيين بإدارة ترامب يلتقي نتنياهو وساعر وكاتس وقادة بالجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة البث الإسرائيلية: وفد من كبار المستشارين القانونيين بإدارة ترامب يلتقي نتنياهو وساعر وكاتس وقادة بالجيش

وكالات
نشر في: الأحد 7 يونيو 2026 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2026 - 10:46 م

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن وفدا من كبار المستشارين القانونيين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ووزير الجيش يسرائيل كاتس وقادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اجتماعا مع وفد من كبار المستشارين القانونيين في الإدارة الأمريكية، تناول التحديات القانونية التي تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الحكومة ناقش مع أعضاء الوفد ما وصفه بـ"التهديد المتمثل في الحرب القانونية" ضد إسرائيل والولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى "تحارب الإرهاب" حول العالم، على حد تعبيره.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن فحوى المحادثات أو الجهات المشاركة فيها.

وذكر التقرير أن برنامج الزيارة يشمل جولات ولقاءات مع قادة في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى وسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما لفتت إلى غياب ممثلين عن المنظومة القضائية الإسرائيلية والنيابة العسكرية عن هذه الاجتماعات حتى الآن.

وبحسب "كان 11"، يضم الوفد الأمريكي كبار المستشارين القانونيين في الإدارة الأمريكية، بينهم مسئولون قانونيون من البنتاجون والبيت الأبيض وهيئات أمريكية أخرى.

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