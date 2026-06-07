يواصل منتخب منتخب الأرجنتين، بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2026، وسط طموحات كبيرة للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويخوض “التانجو” مباراة ودية أخيرة أمام آيسلندا يوم 9 يونيو، قبل انطلاق مشواره في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقًا للصحفي الأرجنتيني جاستون أيدول، فإن المنتخب سيتجه إلى ألاباما لخوض الودية الأخيرة، فيما يواصل الجهاز الفني متابعة حالة عدد من اللاعبين المصابين قبل حسم القائمة النهائية.

وأوضح أن الجهاز الفني قد ينتظر ما بعد مباراة آيسلندا لاتخاذ قرار بشأن بديل ليوناردو باليردي، وفقًا لحالة اللاعبين البدنية.

وأشار إلى أن نيكو باز يبدأ تدريباته مع المجموعة، بينما يحصل المهاجم جوليان ألفاريز على راحة حتى 16 يونيو ليكون في أفضل جاهزية.

وفي المقابل، يواصل الحارس إيميليانو مارتينيز برنامجه العلاجي من إصابة في إصبع اليد، مع توقعات بمشاركته في وقت لاحق.

كما أوضح التقرير أن المدافع كريستيان روميرو شارك في بعض الدقائق، بينما يُعد كل من نيكو جونزاليس وليونيل ميسي جاهزين لخوض بعض الدقائق خلال الفترة المقبلة.

أما اللاعبون الذين ما زالوا في مرحلة التعافي فهم مولينا ومونتييل وباريديس، حيث لم يشاركوا في التدريبات الأخيرة بشكل كامل.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في البطولة بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو، ثم النمسا يوم 22 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الأردن يوم 27 يونيو، وجميع المباريات تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.