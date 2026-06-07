باسكوال يصل القاهرة اليوم لمناقشة استعدادات منتخب مصر لمونديال اليد 2027

يصل المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر لكرة اليد باسكوال إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، لعقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، وذلك للوقوف على الترتيبات النهائية الخاصة ببرنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027، المقرر إقامتها في ألمانيا.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، لمناقشة مختلف الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالمنتخب، بالتزامن مع حالة الترقب الكبيرة التي تسبق مراسم سحب قرعة البطولة العالمية.

ويأتي وصول باسكوال إلى القاهرة بعد فترة ناجحة مع فريق فيزبريم المجري، قاد خلالها الفريق للتتويج بلقبي الدوري المجري وكأس المجر، ليواصل المدرب الإسباني تأكيد مكانته بين أبرز مدربي كرة اليد في العالم.

وتتجه أنظار عشاق كرة اليد العالمية يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو إلى مدينة ميونيخ الألمانية، التي تستضيف مراسم قرعة بطولة العالم 2027، وسط ترقب كبير من جانب المنتخب المصري الذي يدخل القرعة ضمن التصنيف الأول بين كبار منتخبات العالم، ليكون على رأس إحدى مجموعات البطولة، في تأكيد جديد للمكانة الرفيعة التي باتت تحتلها كرة اليد المصرية على الساحة الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى قد أخطر الاتحادات الوطنية المتأهلة بالإجراءات الرسمية الخاصة بالقرعة، والتي ستقام في مدينة ميونيخ الألمانية في حدث عالمي مرتقب سيحدد ملامح البطولة المقبلة.

وتعيش أروقة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي حالة من الترقب قبل مراسم سحب القرعة، فيما يترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني باسكوال نتائجها عن كثب للتعرف على هوية المنافسين المحتملين، ووضع الخطوط العريضة لبرنامج الإعداد الخاص بالمونديال.

وجاء في الخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، والموقع من آمال خليفة المدير العام للاتحاد الدولي، أن مراسم القرعة ستقام داخل قاعة “هوفبراوهاوس” الشهيرة بمدينة ميونيخ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، على أن يتم بثها مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي على موقع “يوتيوب”.

ويعكس وجود المنتخب المصري في التصنيف الأول حجم التطور والإنجازات التي حققتها كرة اليد المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح الفراعنة أحد أبرز المنتخبات العالمية والمنافسين الدائمين على المراكز المتقدمة في البطولات الكبرى.

ومن المنتظر أن تحظى مراسم القرعة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل قوة المنتخبات المتأهلة وتقارب المستويات الفنية، الأمر الذي يزيد من أهمية الحدث الذي سيحدد ملامح مشوار المنتخب المصري نحو تحقيق حلم المنافسة على اللقب العالمي في بطولة ألمانيا 2027.