نائب رئيس وزراء بريطانيا يرفض تصريحات نظيره الأمريكي بشأن وفاة المراهق هنري نواك

ذكر نائب رئيس وزراء بريطانيا ديفيد لامي، أنه تحدث إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لينفي التعليقات التي أدلى بها الأخير، فيما يتعلق بوفاة المراهق هنري نواك في المملكة المتحدة، والتي ألقى فانس باللوم فيها جزئيا على سياسات الهجرة البريطانية.

وقال لامي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز: "لقد قلت، انظر أيها السيد نائب الرئيس، أنت مخطئ بشأن ذلك" مضيفا أن العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة "تعمل بشكل جيد" فيما يتعلق بقضية نواك، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأرسل فانس تعازيه إلى أسرة نواك بشأن حادث الطعن المميت، الذي تعرض له من قبل رجل بريطاني من السيخ، العام الماضي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن أيضا انتقادا للسلطات البريطانية وإلقاء اللوم على الهجرة.

وقال لامي اليوم الأحد إن الوضع "ليس له صلة بالهجرة الجماعية. هذا الشاب بريطاني. دعونا نوضح ذلك"، وأضاف أنه أجرى مكالمة هاتفية "مقبولة" مع فانس في أعقاب تصريحاته، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين في موقفيهما.