الهند: مقتل 4 عمال في خزان صرف صحي وشكوك حول وجود غازات سامة

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لقي 4 عمال حتفهم إثر تعرضهم للإغماء أثناء تنظيف خزان صرف صحي في وحدة لتصنيع المجوهرات بمدينة سورات بولاية جوجرات الهندية.

وسلّطت هذه الحادثة الضوء مجددا على المزاعم بشأن وجود قصور في إجراءات السلامة أثناء أعمال الصيانة الخطرة، وفقا لمجلة "إنديا توداي" الهندية.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد ما إذا كان الإهمال قد ساهم في وقوع الحادث.

وأوضحت الشرطة إن الأربعة عمال لقوا حتفهم إثر استنشاقهم ما زُعم أنها غازات سامة أثناء تنظيف خزان صرف صحي في وحدة لتصنيع المجوهرات بمدينة سورات في بولاية جوجرات الهندية اليوم الأحد.

وتشير التحقيقات الأولية إلى عدم اتباع بروتوكولات السلامة أثناء أعمال الصيانة.