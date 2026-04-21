الزراعة عن ضبط محل بشبرا ينتحل صفة الوزارة لبيع لحوم غير صالحة: نرصد أي مخالفات قبل وصولها للمواطن

علّق الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على نجاح أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ضبط أحد المحلات في شبرا الخيمة، ينتحل صفة رسمية والادعاء بتبعية منتجاته للوزارة لترويج لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قائلاً إن هناك متابعة ميدانية مستمرة، سواء عبر رصد ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الزراعة والطب البيطري، ورصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا قبل وصولها للمواطن.

وأضاف "سليمان" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، مساء الاثنين، أنه فور ورود أي معلومة يتم رفعها إلى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة الذي يتابع الموقف ويكلف بتشكيل لجان رقابية مشتركة تضم ممثلين من وزارة الزراعة والتموين وشرطة المسطحات وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، للتحرك الفوري إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأوضح أن أي منتج غذائي قد يتسبب في مشكلات صحية أو هضمية بحسب حجم المشكلة الغذائية والكمية التي يتناولها المواطن، إلا أن التحرك يتم بشكل سريع وفوري قبل طرح أي منتجات في الأسواق، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلات صحية ناتجة عن طرح منتجات غذائية تتعلق باللحوم أو منتجاتها أو الألبان في السوق المحلي، بفضل الرقابة المستمرة.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها في الرقابة الصارمة على الأسواق الغذائية، لمنع أي منتجات غير صالحة من الوصول إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك أكثر من 600 مركز تسويقي ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، وأن الرقابة تتم بشكل مستمر دون توقف أو إجازات، لحماية المستهلك.