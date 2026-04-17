وزير الخارجية الألماني يرحب بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إن وقف إطلاق النار سيوفر لكلا الجانبين هدنة مهمة من الصراع.

وذكر فاديفول أن محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان تفتح المجال لمستقبل يحترم مصالح الطرفين بالتساوي.

وأضاف فاديفول أن هناك حاجة حاليا لاتفاقات طويلة الأمد بشأن تأمين الحدود، وحماية المدنيين وضمان سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمن الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بنزع سلاح ميليشيا حزب الله بشكل فعال.

وقد اتسمت العلاقة بين إسرائيل ولبنان بالصراع لعقود من الزمن. وتصاعد القتال مرة أخرى بعد أن شن حزب الله هجمات ضد إسرائيل في بداية الحرب الإيرانية.

ورد الجيش الإسرائيلي بتكثيف الضربات على لبنان واحتلال أجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وقتل حتى الآن أكثر من ألفين شخص جراء الهجمات الإسرائيلية في لبنان منذ أوائل مارس/آذار، وفقا للأرقام اللبنانية.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية، التي لا تملك سلطة على حزب الله.