شوبير: اتحاد الكرة يخطط لتقليص عدد الأجانب في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة تتعلق بمستقبل ملف اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا وجود تحركات داخل اتحاد الكرة المصري لإجراء تعديلات تدريجية على هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي اليوم الأحد: "أنا أُخبركم بمعلومة مؤكدة، هناك نقاش جاد وحقيقي داخل اتحاد الكرة بشأن ملف اللاعبين الأجانب في مصر، وهناك قرارات جاهزة للتطبيق ستُحدث تغييرًا كبيرًا في هذا الملف، وأنا واثق منها بنسبة كبيرة جدًا".

وأضاف: "التحرك داخل اتحاد الكرة سيكون بشكل تدريجي، بمعنى أننا سنستمر في قيد خمسة لاعبين أجانب كبار لكل نادٍ في الدوري، ولكن سيتم وضع خطة لتقليل عدد اللاعبين الأجانب تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح: "الهدف هو تقليل الأزمات التعاقدية، وتقليل حالات إيقاف القيد، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعبين المصريين، حيث سيبدأ تقليص عدد الأجانب تحت السن من ثلاثة إلى اثنين، ثم يتم تقليله تدريجيًا حتى الإلغاء".

وتابع: "في البداية قد يُسمح بتقليص العدد تدريجيًا، ثم يتم مراجعة ملف الخمسة لاعبين الأجانب الكبار أيضًا، بحيث يصبحوا أربعة ثم ثلاثة ثم اثنين، بشكل تدريجي ومنظم".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "أعتقد أننا أمام سياسة جديدة يتم دراستها حاليًا، لكن يبقى السؤال: هل سيتم تنفيذها بالفعل أم ستظل مجرد أفكار؟ الأمور ما زالت تحت الدراسة، لكنني بصراحة أشعر بالقلق، لأننا في كل مرة نبدأ خطوات تطوير ثم نتراجع مرة أخرى".