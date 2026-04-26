تأييد حكم السجن 3 سنوات على كهربائي شرع في قتل عامل بالعمرانية

رفضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من كهربائي على حكم سجنه، في اتهامه بالشروع في قتل عامل، لخلافات مالية بينهما في منطقة العمرانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين حسين محمود فخري، وسامح السيد أبو كنة، ونوير نبيل نجم، وأمانة سر إيهاب سمير بدر ، عصام السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7191 لسنة 2025 جنايات العمرانية، للمتهم "أحمد . ق"، 47 سنة،كهربائي، أنه في يوم 10 يونيو 2025، شرع في قتل المجني عليه "خالد . م" عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلاف نشب بينهما حول مبالغ ماليه قد استعارها المتهم من المجني عليه.

وتابعت التحقيقات أن المجني عليه توجه للمتهم بمنزله للتحصل على المبلغ المالي، بناءً على طلب المتهم، وما إن ظفر به حتي سدد له طعنات وكال له ضربات بسلاحين أبيضين، قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحين أبيضين "سكين - مطرقة"، بغير مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استعار منه مبلغا ماليا ، فابتغي استرجاعة إلا أن المتهم تنصل من دينه، فتوجة إلى مسكنه ودار بينهما حديث عن المال، وفي أعقاب حديثهما تعدي عليه المتهم بالضرب بأن سداد إليه ضربات وكال له الطعنات باستخدام "مطرقة، سكين"، محدثا إصابته .