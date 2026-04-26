أعرب كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن اعتقاده بأن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيتعرضان في مايو المقبل، لأزمة طاقة هائلة ستتسبب لهم بخسائر فادحة".

وقال ديميترييف عبر منصة إكس "بدلا من البحث المستمر عن عدو خارجي لتبرير الإخفاقات الداخلية، هناك حاجة إلى خفض التصعيد. سيتكبد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خسائر فادحة جراء أزمة الطاقة، التي ستضرب في مايو المقبل، وعليهم تصحيح نهجهم وتدابيرهم غير المناسبة للبقاء"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وجاء ذلك، في تعليق من دميترييف، على تقرير قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، حول تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ادعى فيه أن "قادة روسيا والولايات المتحدة والصين جزء من تحول عالمي"، يزعم أنه يعمل ضد أوروبا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التعاون الروسي الصيني في الشئون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدلا.