سوريا: انطلاق أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام المخلوع في القصر العدلي بدمشق

انطلقت اليوم الأحد، أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام المخلوع، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، افتتحت الجلسة التاريخية برئاسة قاضي محكمة الجنايات الرابعة، لتكون أولى جلسات المحاكمة بحق المتهم عاطف نجيب، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.

ويمثل المتهم عاطف نجيب، أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ليكون أول المتهمين من رموز النظام المخلوع.

ويحضر جلسة المحاكمة عدد من ذوي الضحايا في قاعة محكمة الجنايات الرابعة، إضافة إلى عدد من المحامين العرب والدوليين والإعلاميين.

من جهته، رصد مراسل «تلفزيون سوريا»، من داخل قاعة المحكمة في القصر العدلي بدمشق، تحضيرات عقد أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب، والتي من المقرر أن تبدأ خلال وقت قصير.

وقال المراسل إن القاعة فُتحت عند الساعة التاسعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، وبدأت الفرق الإعلامية بالدخول، على أن يُسمح لاحقا بدخول الأهالي المدعوين بشكل منظم، مضيفا أن الجلسة ستنطلق بعد نحو ساعة من وقت وجوده داخل القاعة.

وأوضح أن المحاكمة تتعلق بعدة قضايا، بينها قضايا قتل وأخرى جنائية، لافتا إلى وجود مدعين من الأهالي ممن قدموا دعاوى شخصية ضد عاطف نجيب.

وذكر أن الإجراءات الأمنية مشددة داخل القصر العدلي وفي محيطه، حيث انتشرت عناصر الأمن وأُقيمت حواجز في الطرق المؤدية إليه، كما خضع الداخلون إلى القاعة لتفتيش دقيق استغرق وقتا طويلا.

وقال إن اختيار الحضور من الأهالي جاء بناء على دعاوى شخصية مباشرة، إذ يضم المدعوون أشخاصا لديهم ضحايا أو قضايا مرتبطة مباشرة بعاطف نجيب، خاصة من محافظة درعا.

وأكد أن هذه المحاكمة تُعد من أبرز المحاكمات منذ سقوط النظام المخلوع، نظرا لكون عاطف نجيب من الشخصيات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها درعا مع بداية الثورة السورية.

وأضاف أن النيابة العامة كانت قد دعت سابقا المتضررين لتقديم شكاوى، ما أدى إلى تسجيل عدد من الادعاءات الشخصية التي ستُعرض خلال الجلسة.