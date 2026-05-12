النائب علي مهران: الدولة نجحت في تحديث المطارات وتعزيز التحول الرقمي بقطاع الطيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الطيران المدني في مصر يشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد حركة السفر والرحلات الدولية، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والسياحة.

وثمَن عضو مجلس الشيوخ جهود وزارة الطيران المدني في تحديث وتوسعة المطارات المصرية، خاصة مطار القاهرة الدولي ومطار الإسكندرية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح أن مطار سفنكس الدولي يمثل نموذجا مهما للمطارات الحديثة، لما يتمتع به من أهمية استراتيجية باعتباره البوابة الأقرب للمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، فضلا عن دوره المتزايد في استقبال الرحلات الدولية والسياحية منخفضة التكاليف.

وأكد أن النمو الملحوظ في حركة السفر يتطلب الاستمرار في رفع كفاءة التشغيل والخدمات داخل المطارات، والتوسع في وسائل الربط والنقل الجماعي، بما يضمن سهولة انتقال السائحين والزائرين ويمنع أي تكدسات مستقبلية.

وشدد النائب علي مهران على أهمية الاهتمام بجودة الخدمات الأرضية، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتطوير صالات الانتظار والأسواق الحرة، مؤكدا أن الانطباع الأول عن مصر يبدأ من المطار.

وطالب الحكومة بوجود رؤية واضحة للتوسعات المستقبلية، وآلية مستمرة لقياس رضا المسافرين، بما يواكب خطة الدولة لزيادة أعداد السائحين وتحقيق أفضل تجربة سفر ممكنة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطوير المطارات المصرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لدعم الاقتصاد والسياحة وتعزيز صورة مصر أمام العالم.