سفير طهران لدى بكين: الصين جزء من التوازن السياسي الإيراني في مواجهة الضغوط

قال سفير إيران لدى الصين، رحماني فضلي، إن بكين ليست مجرد شريك اقتصادي بل تمثل جزءا من التوازن السياسي لطهران في مواجهة التهديدات الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح فضلي: "الصين بالنسبة لإيران ليست مجرد شريك اقتصادي أو مشترٍ للطاقة، بل هي جزء من التوازن السياسي في مواجهة الضغوط والتهديدات والأحادية"، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الصين، وقبيل توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بكين.

ووفقا لفضلي، فإن زيارة عراقجي جاءت في وقت تسعى فيه إيران بشكل نشط إلى إعادة تشكيل موقعها الدبلوماسي بعد النزاع الأخير مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بدلا من الاكتفاء بردود الفعل العسكرية أو التكتيكية.

ونقلت "إرنا" عنه قوله: "إيران، في إدارتها لمرحلة ما بعد الحرب، لا تعتمد فقط على ردود الفعل المؤقتة، بل تسعى إلى إعادة تعريف تموضعها الدبلوماسي من خلال الانخراط مع شركاء استراتيجيين".

وأضاف أن "الصين نظرت إلى الأزمة ليس من زاوية ممارسة الضغط على إيران، بل من منظور احتواء الحرب ومنع انهيار الأمن الإقليمي".

ورغم النظر إلى بكين باعتبارها وسيطا محتملا بين واشنطن وطهران، قال فضلي إن "الوساطة يجب ألا تتحول إلى أداة لإدارة الضغوط ضد إيران".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المسئول الإيراني إن الإجراءات الأمنية التي تتخذها طهران في الممر المائي "دفاعية وليست موجهة ضد التجارة".

ويأتي ذلك عشية زيارة ترامب إلى بكين، بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 شخصا وكيانا لدورهم في تسهيل "بيع وشحن النفط الإيراني" إلى الصين.



