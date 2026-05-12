وزير الخارجية التركي: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل "المشكلة الأولى" للاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة.

وقال فيدان: "لا يزال التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في منطقتنا".

وأكد ضرورة عدم نسيان قضية غزة نتيجة الحرب في إيران قائلا: "المشكلة التي نواجهها في الخليج يجب ألا تُنسينا بأي شكل قضية غزة".

وتطرق فيدان إلى الوضع الراهن في مضيق هرمز، فقال: "منع استخدام مضيق هرمز كسلاح أمر مهم لاستقرار المنطقة وللاقتصاد العالمي"