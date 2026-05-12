النائب عصام هلال: التطوير في المطارات ومصر للطيران لا يواكب توقعات المواطنين والمسافرين

- هلال: التركيز على الشكل الخارجي أكثر من جودة الخدمة والتشغيل الفعلي يُثير انتقادات واسعة

أشاد النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، في كلمته اليوم خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بأداء وزير الطيران المدني ومجهوده خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الحديث لا يتركز فقط على وجود مشكلات، بل على الفجوة بين حجم الإنفاق المعلن وتجربة المواطن والمسافر على الأرض.

وذكر هلال، أن التركيز الحالي في المطارات يكون على المباني أكثر من التشغيل، حيث يتم تنفيذ تطويرات تُرى أحيانًا على أنها تحديث شكلي، مثل صالات جديدة وواجهات حديثة، بينما يستمر الزحام وبطء الإجراءات وتأخر استلام الحقائب وضعف التنظيم، إضافةً إلى شكاوى الجوازات والجمارك، موضحا أن نجاح أي مطار يُقاس بسرعة الخدمة وليس بمستوى المبنى.

ولفت إلى تفاوت كبير بين المطارات، قائلا إن مطار القاهرة الدولي يختلف كثيرًا عن بعض المطارات الإقليمية من حيث الخدمة والإدارة، ما يبرز عدم وجود مستوى موحد للجودة، رغم دخول السائح إلى مصر من أي مطار.

كما أشار إلى ضعف الاستفادة من بعض المطارات الجديدة مثل مطار سفنكس وبعض المطارات الإقليمية، حيث يرى البعض أن الطاقة المتاحة أكبر من حجم التشغيل الفعلي، متسائلًا عن جدوى إنشاء بعض المطارات قبل وجود خطة تشغيل اقتصادية واضحة.

وأضاف هلال، أن التحول الرقمي في المطارات لا يزال بطيئًا، ما يؤدي إلى تعطيل واحتكاك إداري زائد وفرص أكبر للأخطاء وتجربة سفر أضعف، بينما يبقى ملف الشراكة مع القطاع الخاص محل انتقاد حول تفاصيل الإدارة وشروط الرقابة والخدمات المرتفعة السعر، رغم تأكيد الدولة على عدم بيع الملكية.

وأكد النائب، أن ارتفاع أسعار التذاكر مقارنة بمستوى الخدمة يشكل شكوى متكررة بين المسافرين، خصوصًا عند المقارنة مع شركات كبرى مثل Turkish Airlines وQatar Airways.

وأضاف أن تأخر الرحلات وعدم انتظام التشغيل بدون تواصل كافٍ يخلق انطباعًا سلبيًا، إلى جانب ضعف خدمة العملاء في حل الشكاوى واسترداد الأموال وتعقيد التعديلات والحجوزات.

وذكر هلال، أن البيروقراطية الإدارية تحد من مرونة الشركة في اتخاذ القرارات التجارية والتشغيلية، وهو ما يؤثر على قدرتها في المنافسة مع شركات الطيران الكبرى، بينما يرى بعض الخبراء أن هناك حاجة لإصلاح مالي أعمق، وليس مجرد دعم مالي مؤقت عند الأزمات. كما لفت إلى ضعف الحضور التسويقي الدولي للشركة مقارنة بمنافسين إقليميين أصغر عمرًا وأكثر تأثيرًا.

واختتم النائب عصام هلال حديثه مؤكدًا أن جوهر الجدل ليس حول سبب إنفاق الحكومة، بل حول ما إذا كان هذا الإنفاق ينتج خدمة حقيقية يشعر بها المواطن والمسافر، مشيرًا إلى وجود انقسام بين من يرى أن هناك تطويرًا حقيقيًا، ومن يرى أن النتائج لا تزال أقل من التوقعات.