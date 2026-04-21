مصرع شخص وإصابة اثنين في 3 حوادث متفرقة بالساحل الشمالي وسيوة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في ثلاثة حوادث سير وانقلاب وتصادم، بمدن العلمين والضبعة وسيوة.

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي المصاب محمد عبدالحليم محمد إسماعيل (27 عامًا)، من مركز السنطة بمحافظة الغربية، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها أمام مدخل المدينة الروسية.

كما استقبلت مستشفى العلمين المركزي جثة هامدة لشخص مجهول الهوية، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي أمام بوابة 6 بقرية مارينا.

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي المصاب إبراهيم عبدالرحمن موسى (19 عامًا)، مصابًا بجروح وكسور وكدمات، إثر تعرضه لحادث تصادم بمنطقة جبل الدكرور، حيث اصطدمت دراجة نارية كان يستقلها بعربة كارو.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحوادث، قبل نقلهم بسيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ بمستشفيي سيوة والضبعة لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى العلمين، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.



