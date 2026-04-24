أسامة كمال يناشد وزير التعليم حل مشكلة دخول طلبة زراعة القوقعة امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية

ناشد الإعلامي أسامة كمال، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بحل مشكلة دخول طلبة عمليات «زراعة القوقعة» امتحانات الثانوية العامة بالسماعات الطبية بسبب حالتهم.

وأعرب خلال برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» عن رجائه في الاستجابة لها، لما ستحدثه من فرق مع الكثيرين، مشيرا إلى أن الأطفال الذين كانت تجرى لهم عمليات زراعة القوقعة وكان يتم الإعلان عنها في التلفزيون والحديث عنها في كل مكان، أصبحوا الآن في الآن الثانوية العامة.

ولفت إلى أن المشكلة تتمثل في أن هؤلاء الطلاب يتفاجأون أحيانا بصعوبة دخولهم بالسماعة إلى الامتحان، مؤكدا أن هذا يحدث رغم التزامهم بالإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أولياء أمور يجدون بعض الموظفين غير مستوعبين لطبيعة الأجهزة ولا الإجراءات، موضحا أن ها الأمر يضع الطلبة تحت ضغط كبير قبل بدء الامتحان بدقائق.

ولفت إلى أن تأثير ذلك على تركيز بعض الحالات وحالتهم النفسية، حين يجد الطالب نفسه في حالة صمت مفاجئ ولا يستمع إلى من حوله بسبب انفصال السمع تماما.

وأكد أن المطلوب توفير وزارة التربية والتعليم لأشخاص متخصصين للتعامل مع هذه الحالات وتسهيل الإجراءات، مع ضمان ألا يتم استغلال هذه السماعات في الغش في الوقت ذاته.

واقترح توفير «كارنيه» أو بطاقة تبين حالة الطالب، ليتجنب عناء الشرح اليومي والتوتر قبل الامتحان.